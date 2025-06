Linnad ja vallad peavad ettevõtlusest rohkem kasu saama

Praegu on kliimaeesmärkide saavutamisel oluline tasakaal. Eriti arvestades julgeolekuolukorda, kus meil on vaja panustada palju kaitsesse ja turgutada ka majandust. Meil tuleb praegu keskenduda majanduse arengule, aga see ei tähenda, et kliimaeesmärgid tuleb maha matta, seda ma kindlasti ei soovita.

Kliimamuutustega saab ka meie põllumajandus pihta. Uuringud näitavad, et sajandi lõpuks on Eestis sademete hulk praegusest 19 protsenti suurem. Sagenevad hoovihmad teevad põldudele väga palju kahju. Põllumehed saavad ise ka sellest aru.

Kliimaeesmärkidega on seotud ka 40 protsenti Euroopa toetusprogrammidest tulevast rahast. Kui me tahame rahastuse jätkamist, siis me peame ka neid nõudeid täitma.

Küsimus on pigem Eesti ambitsioonis, mida me ise sellele peale keerame. Aga me peaksime üle vaatama, kuidas teha nii, et kliimaeesmärkide täitmine oleks tasakaalus hakkamasaamise ja ettevõtete arenguga.

Mida konkreetselt selleks teha?

Ministeeriumis käib praegu eelnõude ja määruste audit, mille käigus me vaatame, kas ja kus saab nõudeid või aruandluse protseduure nii palju lihtsustada, et väiksemad ettevõtted, kel ei ole juriste palgal, saaksid nendega hakkama.

Milline on teie kui põllumajandusministri töö mõõdetav eesmärk, kuhu te järgmisteks riigikogu valimisteks tahaksite jõuda?

Eelkõige kasvatada Eesti põllumajandust tervikuna ja eksporti.

Mis on praegu Eesti põllumajanduse tugevused maailmaturul?

Kindlasti piimalehmad. Meil on väga hea tõuaretus ja piimatootmine. Meie geograafiline asukoht soosib seda, et lehmadel on siin hea olla ja nad toodavad palju piima.