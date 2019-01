Unustatud põlevkivituhk jõuab taas põldudele

Peavad müüte murdma

Kui kõige kehvematel aastatel langes põlevkivituha kasutamine põldude lupjamisel väga madalale − isegi kuni 8000 tonnini aastas −, siis sellest ajast peale, kui tehtud on mitmeid uuringuid ning loodud Enefixi kaubamärk, on selle turuosa pidevalt kasvanud. Viimasel aastal müüdi põllumajanduse tarbeks seda juba üle 58 000 tonni.

Enefixi kaubamärgi loomisel on aga oma põhjus. "Kui ütlesime, et me paneme põllule põlevkivituhka, siis inimesed millegipärast eeldasid, et tegemist on millegi radioaktiivsega," tõdeb Laanemäe, et müüti, justkui põlevkivituhk oleks midagi tervisele ohtlikku, on tulnud pikalt murda. Tegelikult näitavad erisugused katsetused ja uuringud, et põlevkivituha näol on tegemist vägagi loodushoidliku materjaliga, kus raskmetallide osakaal on oluliselt väiksem kui näiteks puude põletamisest tekkival tuhal. Viimase puhul määrab keemilise koostise see, milline osa puust põles. Põlevkivituha keemilist koostist uuritakse aga enne, kui see elektrijaamade kõrval silodesse ladestatakse.

Koos mahetootjatega tehtud uuringud kinnitavad muu hulgas seda, et põlevkivituhk sobib oma näitajate poolest lupjamiseks ka mahepõldudel. "Oleme ette valmistamas dokumente selleks, et meid kantaks mahepõllunduses lubatud väetiste nimekirja. Oleme sellega juba paar aastat tegelnud, aga protsess on pikk ja võtab veel veidi aega," ütles ta.

Kaks suurt valdkonda

"Aga kui me oleme püüdnud näiteks inglastele selgitada, mida me teeme, siis see "oil" ("õli") sõnas "oil shale ash" ("põlevkivituhk") tekitab potentsiaalsetel eksportturgudel ikka suurt segadust ning eksikombel eeldatakse, et me põletame õli ja saame sealt tuhka, mida taaskasutada," rääkis Laanemäe.

Huvi põlevkivituha taaskasutamise vastu kasvab. Seda eelkõige ehitusvaldkonnas, kus põlevkivituhka on aastaid edukalt kasutatud erisuguste tsementide, aga ka muu ehitusmaterjali, näiteks plokkide ja mitmesuguste segude tootmiseks. Kunda tsemenditehas on näiteks põlevkivituhka oma tootmises kasutanud umbes sama kaua, kui seda on veetud põldudele. "Uute materjalide kasutuselevõtmine ongi pikk protsess," tõdes põlevkivituha väärindamisega aastaid tegelnud Laanemäe. Eriti keeruline ongi see ehitussektoris, kus koguste, koostise ja fraktsiooni üle peensusteni arvet peetakse, sest peab olema kindel, et tooted püsiksid ja oleksid inimestele turvalised.

Tuha taaskasutamisele annab hoogu süsihappegaasi emissioon. Need ettevõtted, kelle tootmine jätab keskkonnale suurema jalajälje ning kes peavad oma energiamahukate tootmiste pealt maksma kõrgeid keskkonnatasusid, vaatavad ringi, kuidas efektiivsemalt toota, ja see avab tuhale uued võimalused. Eesti Energia eesmärk on leida põlevkivituhale senisest suurem taaskasutus. See aitab suurendada põlevkivist saadavat väärtust ning kasutada energiatootmisel tekkivaid kõrvalsaadusi efektiivselt ja keskkonnasäästlikult. Senisest suuremat taaskasutust lähtuvalt ringmajanduse põhimõtetest üritab ettevõte leida ka põlevkivi kaevandamise kõrvalsaadusele lubjakivile.