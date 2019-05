Mees Peterburist tutvustab Vene teatrit

Kuidas on Kirill Serebrennikovi kohtuasi teid isiklikult puudutanud?

Kirill on mulle lähedane inimene, oleme väga kauaaegsed tuttavad − me küll sõbrustame, aga pole päris südamesõbrad. Me kõik elasime ja elame talle väga kaasa. Olen ka ise rohkem kui ühele teda toetavale petitsioonile alla kirjutanud. See, mis temaga juhtus, on hirmus. Selge, et meil on kultuurimajandamise vallas absoluutselt ebamõistlikud seadused. Ma allkirjastan iga päev hunniku dokumente ning teha nii, et ühtegi seadust ei rikuks, on võimatu. Ja see on õudne. Arvan, et Kirilli − samuti Aleksei Malobrodski ja Sofia Apfelbaumi − kohtuasjad kunagi vaibuvad ning ajalugu asetab asjad oma kohale. Kas mina ise olen hirmul? Ei ole.

Komödiandi Varjupaiga kavas näete väga erisuguseid etendusi, meil pole teatris tsensuuri. Keegi pole nende aastate jooksul, mil ma olen teatrit juhtinud, mulle kordagi öelnud, et seda võib ja seda ei tohi lavastada, et see konkreetne stseen tuleks eemaldada. Ei, jutt tsenuurist on katteta müüt − mina seda ei hooma. Võin veel öelda, et nii nagu Venemaal teatrit rahastatakse − pean silmas Moskvat ja Peterburi −, ei rahastata seda üheski Euroopa riigis − vahest vaid Saksamaal. Uskuge, väga paljud kadestavad meid − sh ka meie Eesti sõbrad. Näiteks Peterburis on kultuurile üldeelarvest määratud suisa 3,9 protsenti. See, et meil on väga palju probleeme, on samuti kahtlemata tõsi. Tuleb näha nii positiivset kui ka negatiivset, ning viimast on palju just majandusvallas. Kõik on nii vildakalt ja mõistusvastaselt korraldatud, et võiksin sellest pikalt rääkida.

Kas on ka asju, mida te Eesti puhul kadestate?

Heas mõttes kadestan alati vabadust. Tahan, et me räägiksime, mida usume; et me võiksime nii kiita kui ka kritiseerida − samal ajal solvanguteni laskumata. Me tegeleme kultuuriga, aga kultuur on eelkõige oskus lahendada küsimusi konsensuse ja kompromissi alusel. Oma kogemusest võin öelda, et viinuna läbi üle 300 projekti rohkem kui 40 riigis, olen suutnud läbi rääkida asjus, milles poliitikud ei suuda. Ja see on väga äge!

Kuidas iseloomustaksite teisi etendusi, mida Vaba Lava Narva teatrikeskuses Peterburi teatripäevade käigus näeb?