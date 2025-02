Virumaa kirjandusauhind läks teist aastat Raudade perekonda

"Suur aitäh, te ei kujuta ette, kui hea meel mul on! Ma nägin ju ikka vaeva ka selle raamatu kirjutamisega ja tore, et keegi hindab seda. Kui ma märkasin oma nime nominentide hulgas, siis ma liiga palju ei lootnud, aga natukene mõtlesin küll, et oleks tore see auhind saada," ütles Piret Raud õnnitluskõnes, mille tegi kohe pärast otsust kolmapäeval Virumaa kirjandusauhinna žürii esimees Erich Petrovits.