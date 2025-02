Oma kümnendat juubeliaastat tähistav Jõhvi riigigümnaasium võib olla uhke, et tantsida tahtjaid kogunes lausa kahe rühma jagu. Juhendajale Taivo Aljastele tähendab see rohkem tööd, aga ka topeltrõõmu, et hoolimata rohketest alternatiividest on rahvatants noorte südames.