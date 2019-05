Sõnajalad ei pääse taas ohutustöid tegema

"Amet on teinud meile ettekirjutuse, mis kohustab tegema kõik endast oleneva selleks, et teha Aidu tuulepargis ohutust tagavaid ja majanduslikku kahju vältivaid töid. Oleme koostanud nimekirja töödest, mis tuleb ära teha, et see nõue täita, ja selle alusel lubati meil mõningaid töid eelmisel nädalal teha. Täna hommikul ei lastud aga Saaremaalt ja Tallinnast selleks spetsiaalselt saabunud töömehi platsile ning keegi meid sellest enne teavitada ei suvatsenud," ütles OÜ Eleon Green juhatuse liige Andres Sõnajalg eile.

TTJA pressiesindaja Anne-Mai Helemäe sõnas, et nad pole kordagi takistanud ohutustööde läbiviimist. "Oleme võimaldanud teha tuulepargis täpselt neid töid, mille nimekirja ettevõte ametile ise esitas. On ju selge, et niivõrd erilise tehnilise lahendusega objektil tuleb ehitustööde läbiviimiseks enne ehitustöid esitada ka dokumentatsioon, mille põhjal saab hinnata, mis töödega on tegemist, kas need on ohutustööd, milles oleme kokku leppinud, ja kas need tööd on üldse vajalikud," ütles ta.