Ekarte tantsijad olid Riias edukad

Ekarte juhendaja Tatjana Tulskaja sõnul tõi rahvusvaheline konkurss Riiga kokku 600 andekat last Venemaalt, Valgevenest, Eestist, Lätist ja Leedust. Kohtla-Järve noored tantsijad osalesid neljas kategoorias ning saavutasid neis ka edu. Lastetantsude kategoorias osutus õnnestunuks kõige väiksemate, kuni seitsmeaastaste laste debüüt. "Nad närveerisid väga, kuid tulid oma ülesandega suurepäraselt toime," on juhendaja rahul. "Saime teise koha ning pälvisime artistlikkuse eest eripreemia."