Kaks päeva Sondas omapead seigelnud karupoeg sai emaga kokku

"Eestis tõepoolest karude rehabilitatsiooniga ei tegelda ja polegi kohta, kuhu karupoja viia saaks. Arvestades, et noorusiga on karudel pikk ja suuremaks saades võivad nad inimestele ohtlikuks osutuda, pole sellise koha loomine ka mõistlik. Seda enam, et kui karupoeg inimesega harjub, tuleb see kahjuks nii talle endale kui karu ja inimese suhetele. Näiteks Venemaal on niisugune karupoegade üleskasvatamine mõeldav − seal saab nad hiljem loodusesse lasta, nii et nad inimestega enam kokku ei puutuks. Meil on kaitsealad nii väikesed, et see pole üldse mõeldav."