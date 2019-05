Sompa päeval esineb Dochka Bossa

Kohtla-Järve kultuurikeskuse direktor Svetlana Korotkova ütles, et suve alguses tähistab Kohtla-Järve linnapäeva ning sellele sündmusele on pühendatud kõikides linnaosades toimuvad mitmesugused üritused. Tähistamist alustatakse nagu ikka Sompast ning kuna 1. juunil peetakse ka rahvusvahelist lastekaitsepäeva, on kultuurikeskuse töötajad nii väikestele kui ka suurtele linnaelanikele ette valmistanud rohkelt meelelahutusi.