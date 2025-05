Juuksurist puusepani − filmis on koht igaühele

Äsja lõpetas programmi esimene lend, kus eri valdkondade inimesed fotograafidest juuksuriteni õppisid aasta jooksul lugema filmimaailma keelt ja lõid oma ettevõtte, et astuda võtteplatsile. "Me ei ole filmikool. Me ei tooda produtsente ega režissööre, vaid kaadritaguseid taustajõude," selgitas programmijuht Britta Merirand.