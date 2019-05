Kohus pikendas Voronovi vahi all pidamise tähtaega

Viru maakohus võttis Voronovi kohtueelse uurimise huvides kuni kaheks kuuks vahi alla tänavu märtsi lõpus ning nüüd oleks see tähtaeg täis saanud, kuid prokuratuur taotles vahi all pidamise tähtaja pikendamist kaheks kuuks. Kohus rahuldas taotluse läinud nädala reedel, 24. mail põhjendusega, et vahistamise alused ei ole ära langenud.