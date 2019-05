Tänavusel Cannes`i festivalil ja filmiturul oli kohal aegade suurim Eesti filmivaldkonna esindus: üle 70 inimese. Et üheskoos hoolitseda selle eest, et meie film ja filmitööstus maailmas silma paistaks. Piia Tamm seisab grupipildi keskel.

Jõhvi kontserdimaja juht Piia Tamm, kellel on suured teened meie maakonna filmimaakonnaks muutmisel, käis äsja Cannes`i filmifestivalil, et sealgi Ida-Viru filmiasja ajada. Põhjarannik võttis Piial sabast, et kuulda, mis siis tegelikult teispool punast vaipa toimub.