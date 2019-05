Haiglat pommiga ähvardanud pensionär saadeti vanglasse

3. aprillil kell 17.46 helistas pensionär Aleksandr (58) oma isikliku mobiiltelefoniga häirekeskuse numbrile 112 ning teatas, et pani sama päeva kella kolme paiku kaugjuhitava pommi Ahtmes asuva Ida-Viru keskhaigla erakorralise meditsiini osakonda ja et põrgumasin plahvatab kella 18-19 paiku.

Mittetöötaval pensionäril on tänavu olnud kriminaalselt tormiline talv ja kevad.

12. veebruaril peksis ta Ahtme ühes korteris purjutajate vahel tekkinud tüli käigus oma joomakaaslast julmalt rusikatega näkku. Kui too põgenes, jooksis Aleksandr talle järele ning tümitas meest edasi, nii et tollel peale näovigastuste tekke ka hambaproteesid purunesid. Samal päeval pidas politsei sõidukit Mercedes-Benz juhtinud Aleksandri kinni Kohtla-Järve Ahtme linnaosas Sõpruse tänaval ning tal tuvastati väärteoks kvalifitseeritav alkoholijoove. Meest on ka varem korduvalt alkoholijoobes juhtimise tõttu liiklusest kõrvaldatud. Politseinikud toimetasid joobes Aleksandri arestimajja. Seekord määras kohus talle joobes juhtimise eest karistuseks 15 päeva aresti. Lisakaristusena võeti mehelt kuueks kuuks mootorsõiduki juhtimise õigus ning konfiskeeriti auto.