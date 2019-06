Loomefestival toob Kiviõli õunapuupargi tuleviku kogukonnale tutvumiseks

Kiviõli linna südames asub roheala, kus pärast II maailmasõda asusid barakkelamud koos noorte õunapuudega. Praeguseks on barakid lammutatud, õunapuud on aga jäänud ning metsistunud. "Kui praegu on pargis üks tänavavalgusti ja sellest eemal veel üksik pink, siis Kiviõli 1. keskkooli soov on koos omavalitsuse ja kogukonnaga muuta linnasüdames asuv õunapuude park kolme aastaga kohtumis- ja õppimispaigaks," rääkis õpetaja Karin Pohla.