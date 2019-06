Kohtla-Järve linnapea Ljudmila Jantšenko meenutas, et muuseumi kolimiseks Kukruselt Kohtla-Järvele Tuuslari tänavale kunagise raamatupoe ruumidesse kulus kolm aastat. "Aega läks nii palju, sest muuseumi kollektiiv on väga väike ja ruumide remont ja uus ekspositsioon tuli teha eranditult linna raha eest," sõnas ta, lootes, et nüüd on see-eest Kohtla-Järvel juures uus turismiobjekt.