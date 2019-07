Kohtla-Järve spordikeskus sai nurgakivi

Väga külmast ja vihmasest juulikuu päevast hoolimata olid tulevase spordi- ja tervisekeskuse ehitusplatsile kogunenud suurepärases meeleolus: kauaoodatud spordiobjekti piirjooned on juba märgatavad. Traditsiooni kohaselt paigutati tulevase hoone nurgakivisse metallist kapsel, millesse Kohtla-Järve linnapea Ljudmila Jantšenko asetas spordikeskusest kõnelevad ajalehenumbrid, spetsiaalse mälestusmedali ning väikesed üllatused tulevastele põlvedele, kes kunagi seal ehk väljakaevamisi tegema hakkavad.

Jantšenko tänas oma kõnes ehitajaid, kes kauaoodatud projekti aktiivselt ellu viima asusid, ning avaldas lootust, et uus spordikeskus õigustab linlaste ootusi.

Pidulikust tseremooniast võtsid osa linnajuhid, Ida-Virumaa omavalitsuste esindajad, projekteerijad, ehitajad ja sportlased. Külaliste seas viibis ka riigihalduse minister Jaak Aab, kes sõnas, et tal on hea meel võtta osa sellest ajaloolisest sündmusest, mis on suure tähtsusega nii regiooni kui ka riigi tasandil.