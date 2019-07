107. bussiliini ümberkorraldamine osutus parajaks pähkliks

Aprillis piki Puru teed sõitma pandud bussiliin number 107 tekitas pahameelt Kaare ja Hariduse tänava piirkonnas elavates inimestes, kellele bussipeatus kaugele jäi.

Varem sõitis Jõhvist Iidla ja keskhaigla kaudu Tammikuni liikuv buss ümber mikrorajooni kulgevat Kaare tänavat mööda.

Jõhvi vallavalitsus ja maakonna ühistranspordikeskus lubasid suveks parema lahenduse leida, see osutus aga arvatust keerulisemaks.

"Praegusel kujul on see maakonnaliin linnaliini tunnustega − kui vaadata seda, et suurem osa peatustest asub Jõhvi linna territooriumil," tõdes ühistranspordikeskuse juht Heiki Luts.

See tõsiasi ajendas vaagima võimalust, et Jõhvi vald võiks selle liini rahastamises osaleda.

"Esiteks pole vallal keset aastat sellist raha kusagilt võtta, teiseks sõidavad selle bussiga mitte ainult Jõhvi, vaid suuresti ka ümberkaudsete omavalitsuste inimesed," ei pidanud vallavalitsuse majandusspetsialist Aivo Tamm sellist lahendust mõeldavaks.

"Tuleb arvestada, et seda liini kasutavad tõepoolest ka väga paljud maakonna elanikud," möönis Heiki Luts. "Me peame Jõhvist vedama mitte ainult Jõhvi linna, vaid ka ümberkaudsete valdade inimesi Puru haiglasse, Tammikusse ja gümnaasiumisse. Jaama tänavas on perearstikeskus ja hooldushaigla, samas kandis on politsei- ja piirivalveamet, mida inimesed jalgsi liikudes tihtipeale üles ei leia."

Puru haigla jaoks on murekoht, kuidas töötajad tööle pääsevad, ka politsei- ja piirivalveameti töötajatele on see buss oluline.

Lutsu sõnul tundus selle liini puhul maakonnaliini seisukohalt kõige küsitavam nn meiereipoolne ots. "Aga ega inimesed bussijaamast kusagilt teist kaudu Jaama tänavale ei saa ja seal bussil ümberkeeramise kohta ei ole. Pealegi käib piimakombinaati tööle nii Kiviõli kui Kohtla-Järve inimesi ja maakonna elanike vedamise kohustust ei saa ju Jõhvi valla ülesandeks panna."

Kuna ka gümnaasiumi juures bussil ringikeeramise võimalust ei ole, peab see paramatult mööda Kaare tänavat sõitma.

"Kumbapidi buss Kaare tänaval sõitma hakkab, tuleb veel mõelda. Turvalisuse mõttes oleks parem, kui buss läheb Puru tee pikendust mööda ja tuleb Kaare tänavat pidi tagasi, sest nii peavad inimesed vähem teed ületama."