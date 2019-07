Võib-olla teeb mõni Eesti oma Steven Spielberg mõne aasta pärast Kohtla-Järve gümnaasiumi loost ameerikaliku filmi, mis algab kui katastroofi- või kodusõjafilm ja... siis saabub lendav kangelane, kes mängleva kergusega asjad pea pealt taas jalgadele tõstab ning maailma jälle mõistuspäraselt käima lükkab. Kui edukas meie kangelane kohapeal on, näitab aeg, aga fakt on see, et mitmes mõttes monumentaalne Hendrik Agur on pelgalt kohalikku kooli juhtima saabumisega selle äkki populaarseks muutnud.