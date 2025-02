Maarika ja Guido on avanud oma kodu hädas lastele. Kunagi ei tea, kas tuleb beebi või teismeline

Maarika ja Guido lapsed on suured, aga kriisihooldusperena saavad nad ikka ja jälle meelde tuletada, mida tähendab elu beebiga. Praegu hoolitsevad nad pooleaastase imiku eest, kelle alkohoolikust ema jättis haiglasse. Nende kodu Toila vallas on olnud kaks aastat vahejaamaks üheteistkümnele lapsele, kes on vajanud kiiresti turvalist keskkonda.