KUREMÄE KLOOSTRI JUHT FILARETA Meid püütakse millegipärast panna vastutama selle eest, mida me pole teinud ega rääkinud

Te ütlete, et ei saa kuidagi lahkuda õigeusu kiriku Moskva patriarhaadi alluvusest, ning samas räägite, et sõda on halb ja teil pole kerge vaadata seda, kuidas Ukrainas õigeusklikud omavahel sõdivad. Aga me kõik teame, et Vene õigeusu kiriku juhtkond nimetab seda pühaks sõjaks ning õigustab seda agressiooni ja inimeste tapmist Ukrainas. Kas teil ei teki ebamugavustunnet, kus te ühelt poolt räägite, et sõda on halb, kuid teisalt ütlete, et ei saa lahkuda organisatsioonist, mis selle verevalamise heaks kiidab?