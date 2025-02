Kaevuri maja avas remondihuvilistele paranduskoja

Kogukonna paranduskoja avas Aare Rebban teisipäeval, oma isa sünniaastapäeval. Üks põhjus on see, et kodumaja koos kõrvalhoonetega, sealhulgas garaaži, ehitas isa oma kätega. Teiseks elas ta ajal, kui asju parandati. "See aeg võiks tulla tagasi, kus me esimesena mõtleme sellele, et äkki annab asja parandada. Ja kui ei anna, alles siis loobume sellest," rääkis ta.