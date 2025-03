Liina tuli Ida-Virumaale peaaegu viis aastat tagasi tänu programmile Noored Kooli. Sisseastumisvestlusel küsiti, kuhu ta on valmis minema.

"Ütlesin, et mul ei ole lapsi ega meest, võin minna Tallinna, Tartusse, tahaks Saaremaale või Pärnu kanti ja pigem mitte Ida-Virumaale. Kui infotundi tulid rääkima programmi vilistlased, siis ma olin müüdud. Mõtlesin, et õpetajaamet on väljakutse, ma arenen ja õpin ise, aga ma saaks seda teha kümme korda kiiremini, kui tulen Ida-Virumaale ja hakkan õpetama eesti keeles muukeelseid õpilasi."