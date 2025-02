Aasta noor tegija Sten Aamer: Tallinnas elades oleks mul kolm korda vähem võimalusi oma ideid ellu viia

Eks see on sellepärast nii kodulehele pandud, et kõige populaarsemad pillid on klaver ja kitarr. Ega väike laps tihtipeale ise ei tea, mida ta tahab, ja ema ütleb, et sina lähed klaverit, sina kitarri õppima. Laps ei tule selle peale, et tahab tulla mandoliini õppima või et üldse tahab muusikakooli. Tavaliselt ikka ema ütleb, et nüüd on vaja minna. Mul oli tegelikult samamoodi.