Kiviõlist pärit haridus- ja teadusminister ning erakonna Eesti 200 juht Kristina Kallas kinnitab, et tuli poliitikasse eelkõige selleks, et viia kõik Eesti koolid üle eestikeelsele õppele. "Olles töötanud hariduses, olin nii frustreerunud sellest, et me lihtsalt ei suuda ega suuda seda otsust ära teha ja selle probleemiga midagi ette võtta. Saatus ongi selline, et nüüd ma siin olen ja ise seda ellu viin," tõdeb ta, märkides, et ei kavatse jääda poliitikasse 20 aastaks.