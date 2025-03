ALUTAGUSE MALEVLANE Jaak Saar: "Positiivne emotsioon on ka Kaitseliidus parim motiveerija"

Malevkondadest tuleb väga palju algatusi, mis sageli ei jõuagi laiema avalikkuse ette. "Suur asi on, et kaitseliitlaste seas on tublisid entusiaste, kes tegelevad noortega. Sageli tuleb algatus nendelt, kelle oma laps või lapselaps on noorkotka või kodutütre eas," ütles ta.

Aastatega on Kaitseliidust saanud professionaalsete kaitseliitlaste juhitud organisatsioon. "Meie lahingurühmad teevad oma asju suure huvi ja kirega. Selle kõrval peame praegu rohkem pingutama selle nimel, et kogukonna tunnetuslik pool ei hajuks," leiab Saar, kelle sõnul tuleb pingutada ka selleks, et eakamad kaitseliitlased, kes on Kaitseliiduga harjunud, kuid enam vanuse tõttu metsas õppustel ei käi, leiaksid organisatsioonis vajalikku ja kasulikku tegevust. "Tean enda kui vabatahtliku nahal, et kõige paremini motiveerivad head emotsioonid. On tähtis, et neid saaksid tunda kõik liikmed."

Mullu novembris 60. sünnipäeva tähistanud Jaak Saar, kes põhitööna on Jõhvi põhikooli arendusjuhi ametis, mõtleb ka sellele, et annaks maleva pealiku abi rolli meelsasti kellelegi nooremale üle. "Muidugi püüan oma teadmiste, kogemuste ja suhetega Kaitseliidule ka edaspidi kasulik olla. Aga vanamehed ei pea juhtima. Juhi abi roll on samuti muutunud. Võib-olla võiks seda tööd teha keegi sellest põlvkonnast, kes käib ise praegu pidevalt õppustel," arvab ta.