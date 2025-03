MEIE EUROOPA Sõltuvused teevad nõrgemaks ja Euroopa Liit vähendab neid igal rindel

Eks me oleme otsuste tegemisega kiiremaks läinud. Siin oli ka COVID hea õpetaja. Seesama taasrelvastumise plaan, mille Ursula von der Leyen äsja välja pakkus, tuli ka kiirendatud korras. Meil on tulemas kaitsevaldkonna valge raamat, kus me vaatame põhjalikumalt seda teemat, mida me saame teha, et oma kaitsevõimet parandada.

Aga praeguses julgeolekuolukorras tuli kiiremini reageerida?

Meie tegutseme vastavalt Euroopa Liidu aluslepingutele, kus on otsustusprotsessid kirjas. Aga kindlasti me saame iseenda tugevdamiseks, majandus- ja sõjaliseks julgeolekuks ning kriisideks valmisolekuks teha palju rohkem, kui me oleme teinud. Nüüd ongi vaja, et liikmesriigid tuleksid kaasa.

Eesti tervitas taasrelvastumise plaani, millega loodetakse Euroopa kaitsesse panustada lisaks 800 miljardit eurot, et toetada Ukrainat ja võtta rohkem vastutust Euroopa julgeoleku eest. Peamiselt tähendab see eelarvereeglite lihtsustamist ja liikmesriikide võimalust, aga mitte siiski kohustust laenata. Peaminister Kristen Michal on juba öelnud, et Eesti saab sellega oma plaani ära teha ja tõsta kiiresti oma kaitsekulutusi 5 protsendi peale sisemajanduse kogutoodangust. Samal ajal võib näiteks Hispaania öelda, et ei pea seda vajalikuks. Kuidas see meie ühist kaitsevõimet siis tõstab?

Von der Leyeni sõnum on olnud, et me oleme kõik eesliini riigid, terve Euroopa. Tänapäeval ei ole enam vahet, kui palju on vahemaa kilomeetrites.