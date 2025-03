Singapuri laste õpihimu tegi Ida-Viru koolijuhid ja õpetajad kadedaks

"See, kas sul läheb elus hästi või lõpetad agulis, sõltub Singapuris haridusest. Haridus annab tõelise eelise. Eestis saab ka ilma. Singapuris on, mille poole rühkida, sest kui ei rühi, on tulevik väga must," selgitas Jõhvi vallavalitsuse haridusnõunik Riina Vaht.