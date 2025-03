Oodo Neevits veenis naabreid võtma ette suure korterelamu täielikku uuenduskuuri

Jõhvi mikrorajoonis asuv kuue trepikojaga viiekorruseline korterelamu on juba üleni tellingutes ja selle juures kõrgub suur kraana. See on praegu suurim ehitustanner Jõhvis. Teadaolevalt on see ka Ida-Virumaa seni suurim korterelamu, mille täielik rekonstrueerimine ette võetakse.