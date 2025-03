Narva mees pandi liiga kiire tõukerattaga sõitmise eest vangi

Sergei (48) jäi politseile silma 2023. aasta augusti algul, kui ta Narva linnas juhtis ilma vastava kategooria juhtimisõiguseta elektrilist tõukeratast Kugoo M5. See liikur erines aga sadadest elektritõuksidest, mis meie tänavatel liiguvad, oma kiirusenäitajate poolest. Kui tavapäraselt on elektritõukside piirkiirus 25 km/h, siis Sergei omal oli see 55 km/h. Liiklusseaduse järgi on sellisel juhul tegemist juba mootorsõidukiga, mille juhtimiseks on vaja juhiluba, mida Sergeil aga polnud. Alates 2021. aastast on aga elektritõukerattad, mille liikumiskiirus on üle 25 km/h, Eestis üldse keelatud.

Mootorratas või mitte?

2023. aastal oli kohtus vaidluse all küsimus, kas üle 25 km/h sõitev elektritõukeratas on mootorratas või ei. Toona leidis Harju maakohus, et kuna tegu pole mootorrattaga, siis ei saa selle juhtimiseks nõuda ka juhiluba.

Riigikohus aga leidis, et see polegi antud juhul oluline, tähtis on, et see vastab mootorsõiduki üldmõistele. Liiklusseaduses ette nähtud mootorsõiduki üldmõiste eesmärk on aga piiritleda nende sõidukite ring, mille puhul tuleb liiklusohutuse tagamiseks järgida mootorsõiduki käitamisele ja sellega liiklemisele kehtestatud reegleid. "Seejuures defineerib seadus mootorsõidukit ennekõike selle üldtunnuste (kasutusotstarve, jõuallikas, kiirus) kaudu, mitte mootorsõiduki kategooriate suletud loeteluna," leidis riigikohus ja lisas, et ka asjaolu, et mõni liiklusseaduse tähenduses mootorsõiduk ei ole liigitatav mitte ühessegi mootorsõiduki kategooriasse, ei vabasta mootorsõidukiga liiklejat kehtestatud piirangutest ja vastutusest.