Mäetaguse mõis sai Taani kuningliku jahisööminguga kuninglikult hakkama

"Kuningas Frederikilt on sõnum, et võite end täna õhtul kuninglikult tunda," tervitas naljatledes Eesti aukonsul Taanis Filip Dalthur Rasmussen Mäetaguse mõisahäärberisse saabunud külalisi, kes said kahel õhtul osa Taani kuninglikust jahisöömingust. Uhkest traditsioonist, mis elab Taanis siiamaani ja jõudis Eestisse esimest korda.