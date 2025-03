HARIDUS "Palgalisa pole kuldvõti, aga on Ida-Viru haridusruumi ukse ülejäänud Eestile selgelt avanud"

Eestikeelsele haridusele üleminekuga on lisandunud Ida-Virumaale ligi nelisada õpetajat, aga vaja on veel kakssada. Kas Ida-Viru õpetajatele makstav palgalisa on võluvits? Ja mida saaksid omavalitsused teha, et mujalt inimesed mitte ainult ei tuleks, vaid ka jääksid?