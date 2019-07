Jõefestival "Purfest" jätab keskkonnasõnumitega jälje maha

"Meil on kogu aeg olnud tahtmine "Purfestist" kogukonnale ka midagi füüsilist maha jätta," ütles jõefestivali üks korraldajaid Gerli Romanovitš. "Alati pole see õnnestunud, aga mõnel aastal ehitasime näiteks lavasid, ka ujuvlavasid, mida inimesed hiljemgi kasutada said ja mis võimaldasid jõele paremini ligi pääseda."

Seekord tuli mõte teha midagi niisugust, mis jätaks piirkonda keskkonnasõnumi maha, oleks ühtlasi kasulik ja näeks ka lahe välja.

Ilmtingimata taheti selle tegemisse kaasata noori.

Nii sündis mõte valmistada plakatid, ühendada sõnum taastuvenergiaga ja anda viimasele võimalus midagi tuntavalt kasulikku pakkuda.

"Noortele endile tuli see kasuks: saadi teada, mis on päikesepaneelid, kuidas need töötavad ja mismoodi neid tehakse. Seda kõike õpetas neile vana taastuvenergiahunt Ott Penek, kellele see teema on suur kirg ja hobi," rääkis Romanovitš.

Kahe poolega plakateid on kokku kuus ja need kannavad noorte endi väljapakutud lihtsaid sõnumeid, mis meelde jäävad. Et väikestest asjadest alustades saame loodusesse paremini suhtuda.

Plakateid aitas noortel kujundada Maidla kooli õpetaja Karmen Raik.

Plakatipooli ühendav päikesepaneel võimaldab telefone laadida − seda võimalust kasutavad noored Romanovitši sõnul usinalt − ning paneb ilma pimenedes põlema lambi.

Plakateid on kokku kuus, üles on need rõõmsad värvilaigud pandud noorte kogunemiskohtade juurde juba Aseris, Maidlas, Lüganusel, Sondas ja Püssis; viimane viiakse lähiajal Purtse skate-pargi juurde.