Aa külast pärit Postimehe kultuuritoimetuse juhataja Heili Sibrits postitas esmaspäeval sotsiaalmeedias pildid sellest, kuidas muinsuskaitse all asuva Aa mõisa trepil jalutavad lambad ning ajaloolise hoone veranda on täidetud lambapabulatega.

"Kui ma oleks sellist olukorda näinud nõukogude ajal, siis... Aga täna? Uskumatu. Lambad lihtsalt roojavad ajaloolist maja, mis veel mõned aastad tagasi oli heas seisukorras. Ma olen sõnatu. Need lambad pole kogemata korraks aiast välja pääsenud, vaid elavadki trepi all ja verandal," seisab Sibritsa postituses, kus ta muu hulgas ütleb, et kompleksi peremees Janek Lainjärv tegeleb mõisa hävitamisega.