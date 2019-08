Lüganuse talihoolde hange ajas opositsiooni tagajalgadele

Lüganuse vallavalitsus kuulutas välja hanke talihooldaja leidmiseks vallas järgmiseks kolmeks aastaks. Hankel on Lüganuse vald jagatud 11 osaks, millest kaks on Kiviõli linnas. Hankel osalema pääsevad kõik ettevõtted, kelle aastakäive on 60 000 eurot ning kellel on vähemalt üks üle 50 kW jõuallikaga masin.