Rahvusvahelise sõltumatu eksperdikomisjoni otsuse tegi teatavaks selle esimees Beatriz Garcia, kes avaldas lootust, et mõlemad linnad jätkavad seda tööd, mida nad on kultuuripealinnaks kandideerimisel seni teinud.

Enne otsuse teatavaks tegemist ütles kultuuriminister Tõnis Lukas, et Narva ja Tartu vahel on juba praegu tugev koostöövaim, meenutades, et Narvas tegutseb Tartu ülikooli kolledž ja Narvas Kreenholmis mängitava menuka suvelavastuse "Kremli ööbikud" tõi lavale Tartu Uus Teater. Samas on narvalane Oleg Pissarenko tõmmanud käima Tartu džässielu. Ta avaldas lootust, et see koostöö saab veelgi suurema hoo, sõltumata sellest, kumb linn kultuuripealinnaks saab.