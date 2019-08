Narva teekond Euroopa kultuuripealinna tiitli poole oli käänuline

Narva asus võitlusse Euroopa kultuuripealinna tiitli nimel 2018. aasta jaanuaris, Tartule on see juba teine katse see ülimalt auväärne tiitel endale saada. Kui Tartu teekond selle tiitli poole oli võrdlemisi sile, ehkki keeruline, siis Narvas kaasnesid selle protsessiga umbusk ja skandaalid, mis pole päris vaibunud tänini.