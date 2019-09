PÄEVA PILT: Tammiku alevik sai uue mänguväljaku

Rahvamajaesisel platsil ligi 3000 ruutmeetril asuv mängu- ja spordiväljak on jagatud kuueks tsooniks. Keskele jääb muru ja märgistusega minijalgpalliväljak. Selle taha jäävad väikeste laste ala, kus on liivakast ja mängulinnak, ning ronila suurematele lastele. On ka korvpalliplats, selle kõrval jõulinnak, samuti on olemas lauatenniselaud, paigaldatud on istepingid, prügikastid ning haljastuseks sirelipõõsad.