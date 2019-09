Veikko Luhalaid hakkab juhtima Eesti linnade ja valdade liitu

ELVLi juhatuse esimehe Tiit Teriku sõnul oli otsus üksmeelne: "Liidu tegevdirektori ametis tuleb kasuks regionaalne tunnetus. Kui liidu juhatuses on esindatud Tallinn, Tartu ja Pärnu, on oluline, et tegevdirektor tunneb väljaspool suuri keskusi asuvate omavalitsuste vajadusi. Luhalaid sobib hästi üleriigilise katusorganisatsiooni juhiks, kuna ta tunneb valdkonda ja tal on kauaaegne omavalitsusjuhi kogemus nii vallavanema kui volikogu esimehena. Samuti on ta olnud ametis riigihalduse ministri nõunikuna."

Veikko Luhalaid ütles, et ettepanek sellesse ametisse kandideerida tehti talle vaid mõned päevad tagasi ja pärast väikest mõtlemisaega andis ta nõusoleku.

"Kindlasti on see suur väljakutse, sest kohalike omavalitsuste maastikul on toimunud kardinaalsed muutused. Eesti linnade ja valdade liit peab olema arvestatav läbirääkimiste partner valitsusele, tugev esindus omavalitsustele ja võimekas kaasarääkija Euroopa tasandil. Siin on lisaks juhatuse tööle olulisel kohal büroo võimekuse tagamine."

Luhalaid märkis, et ühelt poolt on uus amet temale väga põnev väljakutse, aga teisalt tähendab ääretult suurtesse kingadesse astumist, sest liidu senine tegevdirektor Jüri Võigemast on seda tööd teinud 14 aastat − ja teinud väga tõhusat tööd.

Luhalaid lubas kindlasti jätkata tegevust Narva-Jõesuu linnavolikogu liikmena. Kas ka volikogu esimehena, oleneb tema sõnul saadikute otsusest.

"Mul on igaks juhuks kokku lepitud, et ühe päeva nädalas saan volikogu teemadega tegelda; kas see volikogule sobib, selgub septembri istungil. Omavalitsusliidu tegevjuhi amet tuleb muidugi maha panna, sest iga päev kahte asutust juhtida käiks üle jõu."

Ida-Virumaa omavalitsuste liidu juhatuse esimees Eve East ütles, et ta küll teadis Luhalaiu kandideerimisest, ent asjad käisid nii kiiresti, et uue tegevjuhi kandidaatidele pole ta veel jõudnud mõelda.

"Kõigepealt tahame Veikkoga rääkida ja siis juba juhatuses arutada, kes võiks tema asemele tulla. Muidugi on sellise inimese leidmine keeruline," tõdes East.

ELVLi tegevdirektor juhib liidu bürood, mis korraldab ELVLi organisatoorset tööd ja igapäevast asjaajamist.