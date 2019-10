Liisa Nuut leiab, et ei saa olla korruptsiooni, millesse me suhtume ükskõikselt, ja korruptsiooni, millesse tuleb suhtuda erilise tähelepanuga. "Kui meil on tegemist ametiisikutega, kes kasutavad oma töökohta, neile antud volitusi ja ühiskonna usaldust kuidagipidi ära, siis see on igatepidi rikkumine," ütleb ta.

FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik