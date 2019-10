16aastane neiu aitas kinni pidada noaga vehkinud purjus lätlase

"Suur tänu helistajale, kes ei jäänud toimunut lihtsalt pealt vaatama ja andis sellest politseile teada,“ ütles Narva politseijaoskonna juhtivuurija Tatjana Press. „Situatsioonis, kus keegi vajab abi või olete tunnistajaks seaduserikkumisele, on kõige õigem helistada numbrile 112.“

„Väljakutsed, mis on seotud relvaga ähvardamisega, olgu selleks õhkrelv, nuga või midagi muud, on politsei jaoks kõrgeima prioriteediga, sest sellises olukorras on kõige olulisem kiiresti tagada teiste inimeste turvalisus,“ selgitas politseikapten Tatjana Press.