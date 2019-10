Aidu poolikute tuulikute tüliküsimus pole lahendust saanud

Tellijale

TTJA tugines kevadel ettekirjutuste tegemisel eeldusele, et tuulepargi arendajal pole kehtivaid ehituslube, ning sidus ettekirjutuste kehtivuse ehituslubasid puudutava kohtuvaidluse lõppemisega. Septembris tuli aga riigikohtust lahend, mille tulemusel tuulepargi ehitusload on kehtivad, mis omakorda tähendas, et TTJA ettekirjutuse alus kadus. Sellest hoolimata jäi TTJA positsioonile, et tuulikute ehitust takistavad ettekirjutused peavad jõusse jääma, viidates sellele, et tuulikud ei vasta ehituslubade nõuetele. Tuulikud on nende hinnangul 10 meetrit lubatust kõrgemad, mistõttu on amet nõudnud nende lammutamist.

"Igasuguseid tegevusi, nii ehitustöid kui isegi tormikahjude vältimiseks vajalikke kriitilisi töid takistab endiselt viibimiskeeld, mida TTJA pole tühistanud, hoolimata sellest, et viibimiskeelu aluseks olev haldusakt on riigikohtu lahendiga juba poolteist kuud tagasi muutunud kehtetuks," tõdes Eleon Greeni juht Andres Sõnajalg, kelle sõnul ei tõlgenda amet nendele antud ehitusluba õigesti ning nõuab hoopis selle rikkumist. "Nimelt on Aidu tuulepargile väljastatud ehituslubadega määratud tuulikute kõrguseks 196 meetrit. Need ehitusload on pärast riigikohtu lahendit ettevõtte jaoks lõplikult kehtivad. Need on koos kõigi parameetritega (k.a tuuliku kõrgus 196 m) sõna otseses mõttes kivisse raiutud ja neid ei ole enam kellelgi võimalik vaidlustada ega toore jõuga muuta. Sellest hoolimata sunnib TTJA tuulikuid 10 meetrit lühemaks "saagima", mis ei ole kooskõlas ehitusloaga," rääkis Sõnajalg. "Siit dilemma: kui me rajame tuulikud TTJA mittepõhjendatud nõudmiste järgi 10 meetrit lühemad, siis rikume ehitusloa tingimusi ja järelevalvemenetluse saab algatada mõni teine riigiasutus," lisas ta.