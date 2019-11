Eesti aasta aineõpetaja nominent Julia Smirnova tahab kooli rohkem rõõmu tuua

"On meeldiv, kui lapsed tulevad ja ütlevad: mul on kõik hästi, ma sain seda, mida tahtsin, ning olen õnnelik. See on mulle kui õpetajale üks olulisemaid momente − näha, et ka mina olen panustanud sellesse, mida õpilane on saavutanud, olen saanud tema elust osa ja teda kuidagi aidanud." ütleb Kohtla-Järve Maleva põhikooli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Julia Smirnova, kes tänavu kandideeris üleriigilisel aasta õpetaja konkursil aasta põhikooli aineõpetajaks.