Lüganuse jättis ühe volikogu liikme komisjonidest välja

Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon saatis omavalitsustele arupärimise, mille eesmärk on läbipaistvuse suurendamine nii avalikus kui ka erasektoris. Järelepärimisega uuriti, kuidas on kaasatud volikogu liikmed otsuste tegemisse, mismoodi on opositsioon kaasatud volikogu komisjonidesse, sealhulgas revisjonikomisjoni, aga ka kohaliku omavalitsuse asutuste ja talle kuuluvate sihtasutuste juhtorganitesse.

Lüganuse volikogu esimees vastas järelepärimisele, et iga volikogu liige on vähemalt ühe volikogu alatise komisjoni liige ning saab kaasa rääkida probleemide lahendamisel protsesside algatamisest kuni otsustamiseni välja.

Lüganuse volikogu liikme Eldur Lainjärve sõnul on selline kinnitus aga vale, sest teda pole komisjonidesse kaasatud.

Pikka aega Kiviõli volikogu juhtinud Lainjärve sõnul pakuti talle möödaminnes, pool tundi enne komisjonide koosseisu kinnitanud volikogu istungi algust kultuuri- ja spordikomisjoni liikme kohta. "Mina ütlesin, et ma ei tantsi ja pole selles valdkonnas pädev, ning sinna see jäigi," ütles ta, et oleks ennast näinud kas majanduse või eelarvega tegelevate komisjonide koosseisus. "Kui komisjone pannakse kokku selliselt, et pole oluline, kas sinna valitud inimene seda valdkonda tunneb, siis on asi mäda," tõdes ta ning kinnitas, et tema osalemine mõnes talle temaatiliselt sobivamas komisjonis pole kõne alla tulnud.

Lüganuse volikogu esimees Dmitri Dmitrijev ütles, et tema teada on Eldur Lainjärvele kohta pakutud, kuid too keeldus. "Me ei saa vastu tahtmist kedagi kaasata," ütles ta.