Lagunevad garaažid kadusid Jõhvi linnapildist

"Jõhvi täitevkomitee garaažid kummitasid kesklinnas ligi 60 aastat. Viimased 20 aastat rääkisid kõik vajadusest need lammutada. Hea meel on tõdeda, et lahendasime selle "ajaloopärandi" küsimuse 60 päevaga," teatas vallavanem Max Kaur.

Kevadest alates kestvad läbirääkimised pole seni tulemust toonud ja kinnistu ostmise küsimus peaks tulema taas arutusele järgmisel nädalal toimuval volikogu istungil. Max Kauri sõnul on vallavalitsus huvitatud kinnistu ostmisest "mõistliku hinna eest". Selle omanik Art Depoo juhatuse liige Roman Villo on kinnistu müügihinda alandanud 180 000 eurolt 125 000 eurole ja öelnud, et see on viimane piir, millest allapoole pole ta nõus hinda tooma.