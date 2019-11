Kiviõli seikluskeskus keeras lumekraanid lahti

Kiviõli seikluskeskuse kahurid pandi tööle kohe, kui temperatuur miinuspoolele langes. Ööl vastu pühapäeva käima pandud kahurid töövad seni, kuni külmakraadid lubavad. "Lubab küll, et ilm läheb soojemaks, aga mitte nii soojaks, et lumi ära jõuaks sulada," ütles keskuse juht Janek Maar. Seejärel peaks ilm uuesti külmaks minema ja lumetootmist saab jätkata.

Selleks, et avamiseks vajalik miinimumkogus lund toota, kulub veel neli ööpäeva lumetootmist. Isegi kui see suudetakse nädala jooksul valmis toota, siis päris detsembri algusest keskus uksi veel ei ava. Küll loodetakse mägi sõitmiseks avada detsembri keskpaigas, enne jõulupühade ja koolivaheaja algust.

Maari sõnul avatakse soodsa ilma korral järk-järgult kõik suusanõlvad. Mingeid suuri uuendusi keskus sel aastal ei tee. Küll pannakse rõhku algajate ja laste koolitamisele ning loodetakse ka üks treeningurühm kokku panna. "Just alustamiseks ja esimese suusakogemuse saamiseks on meie mägi väga hea ning me õpetame hea meelega, kuidas suusatamine käiks, et murda müüte, justkui oleks tegemist ohtliku alaga," ütles ta.

Suuremaid suusavõistlusi sel aastal mäele planeeritud pole, küll näeks Maar hea meelega, et korraldataks selliseid mõõduvõtmisi, mis oleksid kontimööda ka tavasuusatajatele.

Samuti on mäele väga oodatud kohalikud noored, kes varasemad kaks aastat on saanud tänu huvihariduse toetusele mäel tasuta suusatamas käia. Otsust, kas sellega jätkatakse, veel ei ole. Kokku käis pidevalt mäel sõitmas 60 last, lisaks sellele veel need, kes käisid hooaja jooksul sõitmas harvem.