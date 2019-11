RETROINTERVJUU Arvo Aller kasvataks oma talus sigu ja seemnevilja

Teraviljatoetuse taotlemiseks peab olema vili maas vähemalt 5 hektaril. Eelmisel aastal sai teraviljatoetust 105 tootjat, mis polegi nii vähe.

Piimalehmatoetust taotles tänavu 85 talunikku, neist pooled olid taluliidu liikmed - ma arvan, et see on päris hea protsent.

Kas riik peaks veel midagi toetama?

Keskkonnatoetus juba on. Koos Euroopa Liiduga tuleb äraelamistoetus: makstakse selle eest, et inimene elab maal, kasvatab kartulit, lüpsab oma kahte või kolme lehma - peaasi, et ta ära linna ei läheks ja sotsiaalabi ei peaks küsima.

Noortalunike toetusest räägitakse palju. Järgmisel aastal lisandub SAPARDi meetmete hulka metsandustoetus. Alternatiivseid tootmisharusid juba toetatakse SAPARDi kaudu. Alternatiive on meil päris palju: Peipsi ääres turism; kasvatatakse astelpaju, faasaneid, tatart, sinepit, lambaid ja kitsi... Tegevusalasid on seinast seina, aga mitte nii suure mahuga, et nendega märgatavalt turule tulla.

SAPARDi raha on meie maakonda väga vähe jõudnud.

Eelmisel aastal tuli raha kahe taotlusega, sel aastal on üks taotlus kinnitatud ja kaks kinnitatakse ilmselt lähipäevil.

Päris palju peljatakse bürokraatiat, mis asjaga kaasas käib.

Näiteks traktori saamiseks kulus 60 lehte paberit: 26 lehte oli äriprojekt, 34 olid igasugused tõendid. Kui hakata mingit suuremat asja tegema, tuleb neid pabereid veel juurde.

Meie põllumees on võib-olla natuke kärsitu, ei jaksa SAPARDist kinnituskirja ära oodata - see võib aega võtta kuni 50 tööpäeva. Meie tahame nii, et täna tuli mõte, täna teeme. Kahe ja poole kuuga võib tuhin üle minna.

Kindlasti on oluline, et tehnika puhul tuleb SAPARDiga hinnalisa juurde. Kui küsida sissetoojatelt hinnapakkumist, küsitakse kohe vastu, kas SAPARDi jaoks. Kui uurida võrdluse mõttes hinda ilma SAPARDita, siis võib erinevus olla kuni 30%. Nii et võib-olla tuleb odavam võtta pangalaenu.

Üks miinus on ka see, et Vene tehnikat ei saa SAPARDiga osta, ja tehnika peab olema uus.

Arvestasime Lääne-Viru kolleegidega, mis kasulikum oleks. Lääne kombaini hind on 1,6 miljonit krooni, uus vene Don maksab 1,2 miljonit. SAPARDi toetus oli kombaini puhul 30% - just see hinnavahe. Tulevikule mõeldes on Vene kombaini varuosad vähemalt poole odavamad, Vene tehnika tehnohoole on juba päris heal tasemel ja hulga odavam kui lääne tehnika oma. Ja kvaliteedilt Vene tehnika enam lääne omale alla ei jää.

Kes korra juba SAPARDi toetuse saamise kadalipu läbi teinud ja toetuse kätte saanud, proovib ilmselt uuesti. Teisel korral on asi hulga lihtsam.

Bürokraatia aga pole nii hull sugugi. Meil nõutakse SAPARDi puhul kokku 20 dokumenti, Lätis näiteks 46. Ega meil ülearust küsita: äriprojekt peab loomulikult olema, diplomi koopia, mis tõendab, et sa oled seda asja teinud, majandusaasta aruanded, maksuameti tõend, koopiad hinnapakkumistest...