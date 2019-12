Üleriigilised ajalehed taunivad Lüganuse vallavõime

Esmaspäevane "Eesti Päevaleht" nimetab juhtkirjas "Lüganuse vallavõim tegi ennast lolliks" Keskerakonna ja Isamaa võimuliidu otsust tormata direktorit vallandama keset õppeaastat ilma kogukonna ja kooliperega nõu pidamata, erakordselt rumalaks.

Eesti Päevaleht: vallavanem astugu tagasi

Eesti Päevaleht meenutab, et Lüganuse vallavanem Viktor Rauam saatis möödunud nädalal välja terve Eesti kajama löönud sõnumi: neli noort arutas Kiviõli koolis poliitilisel üritusel vallavõimu kukutamist. Vallavanema esituses kõlas see sama traagiliselt nagu Edgar Savisaare kuulus kutsung 1990. aastal: „Toompead rünnatakse! Kordan: Toompead rünnatakse!” Ent kui Savisaare ajal oli tõepoolest kaalul Eesti saatus, siis Lüganuse vallas mängivad poliitikud lihtsalt võimumänge, kindlustades valimisteks positsioone.

Vallavõimu üleolevat suhtumist oma valla inimestesse, sh kooliõpilastesse näitab lause, millega Rauam tervitas neljapäeval vallavalitsuse ette oma direktori eest seisma tulnud õpilasi: „Ikka parem kui koolitunnis istuda.” Vallavanem, kellele mahuvad pähe ainult oma poliitilised intriigid, peaks kohe tagasi astuma, nagu hiljuti tegi samuti äpardunult kooli juhtimisse sekkunud Viimsi vallavanem Laine Randjärv.

Õhtuleht: vallavalitsus põeb paranoiat

Esmaspäeval ilmunud Õhtulehe juhtkiri kannab pealkirja "Kool ei ole vallavõimu ripats".

Eesti üks suurema trükiarvuga ajalehti leiab, et Kiviõli koolidirektori vallandamisel pole sealse koolieluga mingit sisulist pistmist, sest tegu on vallavalitsuse võimu kindlustamise katsega.

Õhtuleht võrdleb Keskerakonna ja Isamaa vallavalitsuse hirmu, et mõned Reformierakonna-meelsed õpilased plaanivad vallavõimu kukutamist, igal pool vaenlaseid nägeva stalinistliku paranoiaga. "Selles suhtes pole erinevust vallavõimu ja wifi seadmes või suitsuanduris lutikat nägeva ministri vahel," meenutab ajaleht endise maaeluministri lugu.

Õhtuleht tuletab meelde, et valimisiga langetati 16. eluaastale just selleks, et noori otsustusprotsessi kaasata. Nii on juba põhikooli lõpuklassi noored valimisealised ning 11.-12.klassi noored on täisealised, kelle tegemisi vanemad enam juriidiliselt kontrollida ei saagi isegi kui vallavalitsus või vanemad ise seda teha sooviksid.

Õhtuleht toonitab, et kool on esmajärjekorras õpilaste jaoks, kes moodustavad koos õpetajatega ühise koolipere. "Ning nende arvamusest ülerullimine nagu seda on mitut puhku tehtud Viimsi koolides, Kanepi gümnaasiumi ja nüüd Kiviõli kooli puhul ei too head tulemust. Ka direktorite päevapealt vallandamised kajastavad üleüldist suhtumist, et pedagoog on klienditeenindaja ning direktor on lisaks veel ka vallavõimu armust sõltuv, kelle võib vajadusel märja kaltsuna nurka virutada," leiab toimetus.

Toomas Sildam: vallavalitsus tõmbas kooli poliitikasse

Kiviõli koolis toimuv oli ka ERRi poliitikatoimetaja Toomas Sildami nädalalõpukommentaari "Kes kaitseb koolidirektorit?" teema.

Sildam tõdeb, et Kiviõli 1. keskkooli vallandatud direktor ning paljud sealsed õpetajad ei tunne praegu, et nad on olulised, hoitud ja väärtuslikud, kuid see ebameeldiv tunne levib ühe kooli seinte vahelt kaugemale.

Ta tõdeb, et tunnustatud koolijuhi vallandamine tundub poliitilise ärategemisena, millele näib lisanduvat ka paras ports vallamaja poolset isiklikku vimma. "Sedaviisi tõmbas just vallavalitsus kooli poliitikasse," kirjutab ta.