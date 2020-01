Ansambel Dochka Bossa teeb edust tiivustatuna tulevikuplaane

Millised on bändi tulevikuplaanid?

"Meie repertuaaris on praegu ligikaudu poolsada laulu, sealhulgas poplaulud ja tantsuhitid. Eestikeelseid on kahjuks veel vähe, vene- ja ingliskeelseid on enam-vähem võrdselt."

"Tulevik sõltub paljuski sellest, kuidas me edasi töötada saame," märgib Aleksandr. "Harjutusbaas on meil olemas, välja on kujunenud koostöö Kohtla-Järve kultuurikeskusega: kui vaja, lubatakse meil alati sealset lava kasutada. Kõik meie bändi liikmed tulevad alati kergelt kaasa ning on valmis ükskõik kuhu esinema sõitma. Kuid plaane tuleb teha varakult: kõigil meil on pere, põhitöö... Meid on vähe ning kui mõni meist tulla ei saa, siis tuleb esinemine ära jätta. Asendust leida on raske: kust leida muusikut, kes suudaks poolsada teost kiiresti selgeks õppida?"