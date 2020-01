Lüganuse astus sammu koolitüli lahendamise suunas

Kui vallavanem seda teeb, on õpetajad valmis streigist loobuma. "Meie eesmärk on olnud see, et kaks osapoolt maha istuksid, räägiksid ja selgitaksid välja, kas nad saavad koos edasi minna," ütles kooli esindaja Mariliis Randmer, kelle sõnul saab pärast valla ja Heidi Uustalu vestlust selgeks ka see, kas nende koolijuht on üldse valmis naasma. Kui ei, siis ei ole samuti streigiks enam põhjust, sest see on olnud nende nõudmise sisu.