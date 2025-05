Peaminister Kristen Michal sõnas, et valitsus püüab aidata arendada Ida-Virumaal nüüdisaegset tööstust.

Ida-Virumaa inimesed ütlevad, et asjad lähevad paremaks ja paistavad lootusrikkamad, mis sellest, et teisel pool piiri on vahetu naaber märatsev hull, võttis peaminister Kristen Michal kokku oma kogemuse Ida-Virumaal veedetud kolmapäevast ja neljapäevast.